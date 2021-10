Esta noche, Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda serán los grandes ausentes en “Reinas del show” a raíz del ampay del que ambos fueron protagonistas. La conductora Gisela Valcárcel se pronunció al respecto y dejó varias frases que vale la pena repasar. Además, deslizó la posibilidad de que la aún esposa del ‘Gato’ regrese a la pista de baile en una próxima gala.

Durante las grabaciones de “Reinas del show”, la popular ‘Señito’ se tomó un momento para referirse al difícil momento que atraviesa el matrimonio Cuba-Paredes. Las imágenes serán emitidas la noche de este sábado en América TV, pero el diario Trome tuvo acceso a las declaraciones de Gisela Valcárcel que aquí también te las compartimos:

SOBRE MELISSA PAREDES:

“No somos amigas, pero eres un ser humano y los seres humanos merecen respeto, esté o no esté de acuerdo con lo que hagan. Lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes es exactamente eso... sucedió en su hogar, en su casa. Ella (Paredes) y su esposo saben lo que ha sucedido”.

SOBRE LAS CRÍTICAS A MELISSA PAREDES:

“Todo lo demás es producto de las especulaciones que se pueden hacer a raíz del video (ampay) que ha circulado, pero lo que ellos no digan será solo especulaciones y yo no quiero caer en eso, que es especular”.

SOBRE LAS DECLARACIONES DE MELISSA PAREDES

“Le he recordado que todo lo que pasa en su casa debe quedar en cuatro paredes. Todos los demás solo somos espectadores. Le dije que no tiene que dar explicaciones a ninguna persona, es un tema de su esposo y ella, pero sabe que en mi casa es bienvenida. Vivimos en un país en que el único error de una persona pública genera esta especie de circo romano y me atrevo a hablar sabiendo que hay pirañas (detractores) esperando este momento; sin embargo, estoy aquí”.

SOBRE RODRIGO CUBA

“Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”.

SU RESPALDO A MELISSA PAREDES

“En esta casa (‘Reinas del show’) no se te juzgará, no puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca. Yo me he equivocado tanto en la vida, así que no podría juzgar a nadie porque cometí y seguiré cometiendo errores”.