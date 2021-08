En la emisión de la final de Reinas del Show, Gisela Valcárcel habló sobre la aparición del Premier Guido Bellido en el Congreso de la República chacchando coca.

“Necesitamos acercarnos entre peruanos, no necesitamos a un premier chacchando coca en el Congreso, no lo necesitamos así, premier. Necesitamos respetarlo y para que lo respetemos, usted se tiene que hacer respetar. Yo no he votado por el presidente, pero desde que es nuestra autoridad, lo respeto y así será hasta el final”, comentó Gisela Valcárcel.

Las palabras de Gisela Valcárcel no demoraron en generar controversia en las redes sociales. Algunos se mostraron a favor y otros la criticaron. Es más, algunos usuarios la llamaron “Cantinflas”.

“La Cantinflas Gisela habla tonterías y media, creo que su fuente de sabiduría es Carlos Cacho y chibolin”, comentó un usuario.

“Gisela ganó el mejor premio de todos...el premio Cantinflas 2021 ...felicidades..cada año te superas más”, escribió otra persona.

...felicidades..cada año te superas más. pic.twitter.com/ApGJnVVpAJ — Denisse Carcovich (@DnisseCarcovich) August 29, 2021