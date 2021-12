A pocas horas de Navidad, Giancarlo Granda y Martín Cassana protagonizaron un curioso momento en las redes sociales.

¿Qué sucedió? Martín Cassana subió una foto de Giancarlo Granda junto a una foto bastante sugerente. “Ya están llegando los elfos !!!! Este año me porté muy ojo !!!!”, escribió.

Granda no dudó en responderle. “Qué feo burlarse de alguien y no mencionarlo... Te me caíste Cassanita, tu no eras así”, comentó.

