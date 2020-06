Para nadie es un secreto que el compositor Gian Marco Zignago fue el responsable de escribir la letra de 'El ritmo de mi corazón’, canción que popularizó el “Grupo 5”. Sin embargo, el músico peruano nunca antes había revelado la historia de cómo nació este tema. Recientemente, el intérprete nacional decidió hacer una extensa publicación en Instagram para explicar algunos detalles de este single.

Según narró Gian Marco, el propio Elmer Yaipén se comunicó con él para la creación de un nuevo tema en el año 2011, el cual se convirtió en el tema principal de su disco “El ritmo de mi corazón”.

“En el año 2011 recibo una llamada de mi querido Elmer Yaipén pidiéndome una reunión. Coordinamos la cita. No sabía de qué se trataba hasta que me dijo: ‘Gian Marco queremos que le escribas una canción al Grupo 5’. Debo confesar que me sorprendió mucho esa petición y al mismo tiempo me sentí honrado por la propuesta”, narró Gian Marco.

“Nunca antes había explorado el mundo de la cumbia desde el lado de la composición. No dudé ni un solo segundo y acepté el reto. Días más tarde, dándole vueltas a la idea, nació 'El ritmo de mi corazón’. Me sentí muy feliz cuando Elmer y todo el grupo me dijeron que les parecía increíble y que la elegirían como sencillo de lanzamiento. La canción fue un éxito", añadió.

Además, Zignago reveló el amor que tiene por esta canción que se acopla a cualquier ritmo musical. Hecho que quedó demostrado en una presentación acústica que realizó el cantante en su estudio junto a sus músicos antes que comenzara la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Nueve años después, mi manager Miguel Valladares me propone volver a grabarla, pero esta vez con la nueva imagen del grupo con Christian Yaipén y decidí convocar a mi querido Tony Succar. Los resultados fueron increíbles. Este año, antes de que empiece la cuarentena me junté con mi banda a grabar algunos acústicos en vivo y decidí volver a darle vuelta a la canción, reinventarla y llevarla a otro lugar sin que perdiera su esencia. Es así como nace esta versión acústica en vivo. No todas las canciones tienen la facilidad de acomodarse a otros estilos, pero 'El ritmo de mi corazón’ es una de esas canciones que se deja querer”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Marco en la clausura de Lima 2019

Gian Marco Zignago en la clausura de Lima 2019. (Fuente: Canal oficial)