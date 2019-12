Sony Pictures sorprendió a todos tras difundir el primer tráiler oficial de la secuela de “Cazafantasmas” llamada “Ghostbusters: Afterlife”, la que es dirigida por Jason Reitman, hijo del director de la cinta original Ivan Reitman, quien regresa como productor.

En el avance podemos ver a Callie (Carrie Coon) y sus dos hijos y sus hijos, Phoebe (Mckenna Grace) y Trevor (Finn Wolfhard), llegando a un antiguo pueblo. Mientras se adaptan a su nueva vida descubren una conexión con los cazafantasmas originales y el secreto que su abuelo dejó atrás.

La propiedad del abuelo está llena de reliquias polvorientas de una época pasada, entre ellas una ambulancia que sirve de transporte, así como los uniformes y los dispositivos para atrapar fantasmas.

En el avance también vemos a Paul Rudd, quien interpreta al Señor Grooberson, un profesor de la escuela del pueblo que aún recuerda los eventos que sucedieron en Nueva York cuando él era pequeño y quien se unirá a Phoebe y Trevor para develar el misterio.

La película está protagonizada por Paul Rudd (Ant-Man), Finn Wolfhard (Stranger Things), Carrie Coon (The Leftovers) y Mackenna Grace (The Haunting of Hill House), entre otros.