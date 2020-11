El teniente general de la Policía Nacional (PNP), Gastón Rodríguez Limo, renunció a su cargo como ministro del Interior tras la muerte de dos jóvenes, identificados como Jack Pintado Sánchez (22) e Inti Sotelo Camargo (24), quienes perdieron la vida el sábado durante las manifestaciones en contra del actual presidente Manuel Merino.

Mediante una carta, Gastón Rodríguez anunció su retiro del Ministerio del Interior (Mininter) e indicó que espera que esta situación de crisis se resuelva de manera pronta por el bienestar del país.

“He tenido el honor de asumir este alto cargo con un sentido de absoluta responsabilidad y compromiso con la gestión. No obstante, en el actual contexto político y social, existen circunstancia y decisiones que no comporto, por la cual presento esta renuncia”, se lee en la carta.

Desde el día de su juramentación como ministro, dado el último 12 de noviembre, Gastón Rodríguez fue cuestionado por el uso de las fuerzas por parte de los agentes policiales. En diversas entrevistas a medios de prensa, el teniente general negó el uso de armas letales, sin embargo, estas dos muertes lo llevaron a renunciar a su cargo.

