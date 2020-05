Luego que se especuló que Vania Bludau y Frank Dello Russo terminaron su compromiso porque la modelo descubrió que el abogado tenía una cuenta de Tinder, el también empresario se comunicó con Rodrigo González “Peluchín” para dar su descargo.

A través de su Instagram oficial, Dello Russo negó rotundamente que su relación haya llegado a su fin por dicha aplicación. “La verdad es simple, no dejes que los medios, ni nadie te engañe. No voy a entrar en detalles sobre por qué rompimos, pero puedo asegurar de que esta relación terminó en marzo y no tiene absolutamente nada que ver con Tinder”, señaló.

“En marzo, discutimos para tratar de solucionar los problemas, pero finalmente se tomó la decisión de ir por caminos separados. Decidimos que Vania se mudaría del departamento en el que vivíamos juntos después de la cuarentena. Mientras tanto, he estado viviendo aparte de Vania hasta que ella encuentra un apartamento”, agregó Frank.

Además, Frank Dello Russo recalcó que sí se creó una cuenta en Tinder, pero un mes después de haber terminado su historia de amor con Vania Bludau.

“Más de un mes después de nuestra ruptura, el 27 de abril descargué la aplicación Tinder. En ese momento ya estaba soltero y la relación ya estaba terminada. Los medios de comunicación quieren que parezca que Tinder fue la razón por la cual terminó la relación. Esto es 100% falso. Vania y yo sabemos que eso no es cierto”, concluyó.

Frank Dello Russo se pronuncia tras el fin de su romance con Vania Bludau. (Foto: Captura Instagram)

