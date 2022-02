La congregación de franciscanos presentó una denuncia ante el Ministerio de Cultura y la Fiscalía a raíz de los daños ocasionados por un camión que trasladaba cemento en la plazuela de la iglesia de San Francisco, donde la Municipalidad de Lima realiza obras de peatonalización.

“Esta destrucción ilícita del muro que forma parte del conjunto monumental y protegía precisamente toda la plazuela, a consecuencia de ello tenemos un forado inmenso que ha afectado la bóveda interna de una de las catacumbas. A razón de ello hemos presentado una denuncia al Ministerio de Cultura y también a la Fiscalía de prevención del delito contra el Patrimonio que el día de ayer se ha constituido para levantar un acta respecto a la afectación que ha habido y con ello nosotros hemos procedido a hacer las denuncias correspondientes”, detalló a Latina el fray Rafael Hurtado, integrante del comité jurídico de la Orden San Francisco de Asís.

Consultado respecto al comunicado emitido por la comuna limeña, donde descartan daños a las catacumbas y explican que el hundimiento del camión fue en la tapa de la cámara de la subestación de la empresa Enel, el fray Rafael Hurtado lamentó “mucho la ignorancia”.

“Lamento mucho la ignorancia y el colmo de realmente indecencia de Budanovich. Ignorancia total, incapaz de someter el juicio a los peritos y a los especialistas para determinar el daño que ha ocurrido. Él no es nadie, ninguna autoridad, tampoco la Municipalidad de Lima tiene competencias para determinar qué es patrimonio, qué no es patrimonio, cuál ha sido el daño ocasionado o no. Para eso se han constituido los peritos”, aseveró.

MML SE PRONUNCIA

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima informó que aplicarán las sanciones respectivas a la empresa responsable de los daños a la plazuela. Además, explicaron que la unidad tomó una ruta no autorizada e ingresó a la Iglesia de San Francisco.

Debido al peso que trasladaba, una de las llantas se hundió sobre el pavimento donde se ubica la tapa de la cámara de la subestación de la empresa Enel. “Es preciso aclarar que la parte dañada (donde se produjo el hundimiento) corresponde exclusivamente a dicha tapa. No se ha producido ningún daño a las catacumbas, que se ubican debajo de la Iglesia de San Francisco”.

Municipalidad de Lima se pronuncia por daños en la plazuela de la Iglesia de San Francisco. Foto: MML

