El peruano Francesco de la Cruz sorprendió al mundo entero al consagrarse campeón en el Mundial de Globos organizado por Ibai. Todo un acontecimiento en la previa del partido de la selección peruana ante Argentina y en el que hubo comentaristas de lujo como Ibai Llanos, el futbolista Gerard Piqué y contó también con la famosa cantante Shakira, ingredientes que ayudaron a que la primera edición del certamen sea todo un éxito y se viraliza de inmediato. Eso sí, ante tal logro, el presidente de Perú, Pedro Castillo, no tuvo mejor idea que enviarle un afectuoso saludo de felicitación a Francesco.

“Felicito a Francesco de la Cruz por esta digna representación del país y hacer sentir que se oiga fuerte el nombre del Perú en esta competencia mundial. ¡Grande, campeón”, fue el mensaje del presidente peruano. Este viernes, Francesco concedió una entrevista a DT del diario El Comercio, donde entre otras cosas, se refirió al saludo presidencial.

A continuación reproducimos un extracto de la entrevista:

—Te felicitó el presidente del Perú…

-Lo vi en Twitter. Vi lo que puso Ibai que se sorprendía por la felicitación del presidente. Yo no le di mucha importancia. No me parece un buen gesto, está bien, pero con todos los problemas que tiene, pues...