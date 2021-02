El próximo lunes 22 los canales de Fox cambiarán de nombre e imagen. Tal como se había anunciado, estos pasarán a llamarse Star Channel. Es decir, FOX Premium Movies será STAR Hits, FOX Premium Series será STAR Series, FOX Premium Action será STAR Action, FOX Premium Comedy será STAR Comedy, FOX Premium Family será STAR Fun, FOX Premium Cinema será STAR Cinema, FOX Premium Classics será STAR Classics y FOX life se llamará STAR Life.

Se trata de un cambio que obedece a que la compre de Disney no incluyó la marca Fox, aunque esta no afectará la programación habitual de sus canales. Así lo confirmó Gonzalo Fiure, Head of General Entertainment, y Sebastián Hopff, Head of Marketing General Entertainment de la compañía.

“Star Channel va a tener exactamente la misma programación, incluyendo Los Simpson, The Walking Dead y otras. Tendrá las películas icónicas que siempre identificaron a FOX Channel a lo largo de toda la historia”, señaló Hopff. “Esto es sólo un cambio de nombre, pero quédense tranquilo porque todo lo que les gusta se va a quedar aquí”, agregó.