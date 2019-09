FMS México 2019 | McKlopedia vive drama: no puede salir de Venezuela y será el gran ausente de la jornada 6

La jornada 6 de la FMS México 2019 tendrá como gran ausente a una de las máximas leyendas del freestyle rap: McKlopedia. El rapero venezolano no podrá estar presente este sábado en la fecha que se llevará a cabo en Querétaro.

Tal y como lo explicó el propio McKlopedia a través de sus redes sociales, el participante de la FMS México 2019 no podrá asistir a Querétaro debido a que está en solicitud de permiso de documentación en Venezuela y no ha podido conseguirlo. Este permiso lleva buen tiempo de retraso y aún no podrá salir del país.

McKlopedia no estará en la jornada 6 de FMS México 2019 de este sábado #FMSQuerétaro pic.twitter.com/8CS6mwmkNL — Mundo Freestyle (@MundoFreestyle_) September 19, 2019

Recordemos que McKlopedia es uno de los freestylers invitados en la FMS México y lastimosamente es la segunda fecha consecutiva donde será el gran ausente debido a que todavía no puede obtener el permiso de salida del país.

Respecto a la jornada 6 de la FMS México 2019, quienes sí estarán presentes son: Aczino, Zticma, Rapder, Potencia, Jack Adrenalina, Lobo Estepario, Jony Beltran, Yoiker y RC. El primero en mención es el líder absoluto de la tabla y se perfila a campeón al final de la temporada.

