Trueno recordó la pelea que se hizo viral entre Misionero y Cayú durante su batallón con El Menor en la fecha 4 de la FMS Internacional. El Teatro Caupolicán de Chile estalló con las rimas de los dos MC en el enfrentamiento más esperado de la jornada.

“... una más me quedé mi rima, yo si tengo un plan compañero te me quedas en cero, me divertía más viendo a Cayú con Misionero”, soltó Trueno en su última rima durante la primera ronda libre contra El Menor. (Mirar minuto 41 del video de Urban Roosters)

Trueno y El Menor regalaron un batallón en su choque por la fecha 4 de FMS Internacional. El MC argentino recordó el enfrentamiento mediato que tuvieron los host Misionero y Cayú hace unas semanas en la misma tarima del país ‘mapochino’ durante la God Level 2vs2.

FMS Internacional: Los mejores 16 freestylers del mundo se reúnen en la Plaza de Toros de Acho para la gran final | FOTOS

El resultado final fue a favor de Trueno tras dos réplicas contra el chileno, ambos freestylers estuvieron a la altura de lo que esperaban los fanáticos, el boleto para la Gran Final en Perú fue para el ‘Pibe de la Boca’ y El Menor dejó claro que su evolución en el micro es constante.

FMS Internacional: Trueno recordó pelea entre Misionero y Cayú durante su batallón con El Menor

