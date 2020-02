Falta poco para conocer a los 8 últimos clasificados que acompañaran a Chuty, Aczino, Skone, Bnet, Cacha, Papo, Zticma, Rapder en la gran final de FMS Internacional. La fechas 3 (México 08/02) y fecha 4 (Chile 22/02) prometen gran espectáculo por ello te refrescamos la memoria con los 10 mejores momentos de las jornadas pasadas organizadas por Urban Roosters.

La FMS Internacional ha hecho delirar a los fanáticos del freestyle con dos jornadas épicas donde Aczino, Chuty, Bnet, Papo y Skone demostraron que siguen en lo más alto de la élite, y por otro lado Zticma, Rapder y Cacha confirmaron su gran evolución en la tarima.

En la primera fecha de FMS Internacional realizada en España se enfrentaron Bnet vs Stigma, Papo vs Errece, Aczino vs MKS y Nitro vs Rapder. Mientras que la segunda jornada, en el Club Hípico Argentino, regaló batallones entre Chuty vs Acertijo, Kaiser vs Zticma, Dtoke vs Skone y Jony vs Cacha.

La jornada 3 de FMS Internacional nos regalará los choques entre Stuart vs. Errecé, MKS vs. Nitro, RC vs. Mister Ego y Teorema vs. Potencia. Mientras que en la fecha 4 de Chile nos espera El Menor vs Trueno, Yoiker vs Acertijo, Blon vs Dtoke y Jony Beltrán vs Walls (estos dos últimos por confirmar).

Cabe resaltar que la gran final de FMS Internacional se realizará en Lima, el próximo 07 de marzo en la Plaza de Toros de Acho. La misma organización de Urban Roosters confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

