¿Flechazo para ‘Tili’?

Tilsa Lozano publicó en Instagram la letra de una canción romántica y más de uno especuló con que tendría una relación amorosa. El galán sería Jackson Mora.

Responde a sus críticos

Angie Jibaja no se quedó callada luego de la difusión de sus fotos donde se le ve con un mal aspecto físico. “Espero que nunca estén en mis zapatos y no seguir aplastando a una persona que tiene bastante”, escribió,

Thaísa está figurita

El rico verano se acerca y la bella Thaísa Leal se pone figurita para lucir sus mejores bikinis en las playas de Brasil. La garota, quien tuvo un romance con Paolo Guerrero, trabaja el doble en el gimnasio y da su máximo esfuerzo para mantenerse bien físicamente.

Thaísa es hincha a muerte de Flamengo y también festejó como toda una aficionada el título que el ‘Mengao’ consiguió la semana pasada, cuando venció 2-1 a River Plate en el Estadio Monumental.

Paseíto para relajarse

Anderson Santamaría hizo una pausa en sus entrenamientos con Atlas para visitar la Villa Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México Distrito Federal. El defensor goza de continuidad en su equipo y tiene contrato vigente.

Tony Succar, desinteresado en la salsa de Yahaira https://t.co/3LRaz7jcjX — MSN Perú (@msnpe) November 27, 2019

Nada con la ‘Yaha’

Tony Succar, ganador de dos Grammy Latino, dijo que no le interesa la música que hace Yahaira Plasencia, pareja de la ‘Foquita’. “. Yo siempre voy a ser transparente. No he dicho que su música es mala, siemplemente a mí no me interesa”, dijo el artista sobre la reina del ‘totó’.

Suena a despedida

Pablo Lavandeira, quien no renovaría con Universitario, expresó mediante Instagram su cariño por el club crema. El volante uruguayo no tuvo una buena temporada y no está en los planes de la administración.

‘Chabelita’ viajó con la suya

Isabel Acevedo, la ex de Christian Domínguez, jura que el viaje a Cancún lo hizo con su plata y que nunca fue con los boletos que el popular ‘Olluquito’ había comprado. “Tengo pruebas”, afirmó.

Rubia está ‘templadaza’

Leslie Shaw tiene una relación a distancia con Diego Val, pero afirma que mantiene viva la llama del amor. “Es lo mejor. Nos encontramos por ratos y estamos bien”, acotó.

Melissa pone paños fríos

Melissa Klug no quiso responderle a su hija Samahara Lobatón y dijo que nunca hablará mal de ella. “Desconozco las razones por las que escribió eso (defender a Jefferson Farfán), pero se entiende. Siempre estuve allí para ella y eso no cambiará”, dijo la blanca de Chucuito.

Tremenda pinta

Joazinho Arroé aprovechó su tiemo libre para relajarse en un conocido centro comercial. El hombre jura que Alianza superará a Cristal y disputará la final ante Binacional. Vale.

