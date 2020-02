Flavia se destapa

La modelo Flavia Laos deleitó a sus seguidores de Instagram con unas sensuales fotos en ropa interior. La también actriz se alista para lanzar nuevos proyectos. ¡Riquísimo!

Le manda su chiquita

La mexicana, Brenda Zambrano, actual pareja de Guty Carrera, le habría mandado una indirecta bien directa a Alejandra Baigorria desde la popular aplicación Tik Tok. En el video, se le ve asegurando que ella es la nueva patrona. ¡Uy!

Soltera y sin compromiso

La escultural modelo, Ivana Yturbe, habría puesto punto final a su relación con Mario Irrivarren, según ‘Magaly Tv’. El programa de la ‘Urraca’ la ‘ampayó’ toneando en un yate con sus amigas, y bien lejos del ‘guerrerito’.

Se llevó el tortazo

Juan Pablo Vergara, quien falleció trágicamente el año pasado, hubiera cumplido ayer 35 años. Sus compañeros de Binacional celebraron su cumpleaños y el que se llevó el tortazo fue Franchesco, hijo de ‘Juanpi’, que juega en la reserva del club de Juliaca.

‘Foca’ la pega de modelo

Jefferson Farfán continúa con su puesta a punto para volver a las canchas de juego con el Lokomotiv, pero no pierde la oportunidad para visitar las tiendas más exclusivas de Marbella y comprar algunas prendas de valor millonario.

Además, la ‘Foquita’ hizo un alto en su trabajo para posar como modelo y meterle un poco a la filosofía. “No pretendo cambiar el mundo, pero en el pedacito que me tocó vivir, quiero hacer la diferencia”, escribió el pelotero. ¡Tranquiiiiilo!

No quiere ni verlo

La ‘Chabelita’ no desea saber nada de la vida de su ex, ‘Olluquito’ Domínguez, y de Pamela Franco. “No hablo de él. Estoy en otra, que tengan perritos, bebitos, que se casen, me da igual”, disparó.