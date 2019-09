Final Nacional Perú 2019 | Jaze llega con la confianza a tope para la Red Bull: "Me siento favorito", por Piero Hatto

Para muchos, el freestyler del momento. A sus cortos 19 años, Jaze, quien inició su carrera siendo reconocido en "MC Mochila", ha dado un salto gigante en su nivel en poco más de un año que lleva en la cúspide; es el campeón vigente de la Red Bull Batallas de los Gallos Perú, va por el bicampeonato y afirma que se siente favorito para la Final Nacional 2019 que se realizará este sábado en la explanada de la Costa Verde en Magdalena.

Escribe: Piero Hatto

¿Cómo has vivido la previa a la final del sábado?

Estoy tranquilo, trato de no pensar mucho en eso, estoy con mi familia, con mi enamorada, tengo ratos libres, estoy grabando canciones y no tengo tanto tiempo para pensar en la presión, pero seguramente minutos antes de la batalla voy a estar algo nervioso y eso también es bueno porque uno lo siente mucho mejor, tienes que salir con adrenalina. Quiero ir a divertirme, a rapear lo mejor que pueda y ganar la competencia.

Cumplió sus dos sueños en el freestyle

Yo tenía dos sueños en el freestyle, uno era ganar un Mundial y una Red Bull, lo primero que cumplí fue la Red Bull del año pasado que no me gustó cómo lo hice, estaba pensando en que si no lo ganaba me iba a morir; al final es solo una batalla, esta competencia estoy más tranquilo, voy a ir a matar porque quiero ganar la batalla, pero voy a tratar de rapear como me gusta a mí, voy a priorizar rapear bien que ganar.

¿En qué ha evolucionado Jaze en comparación del 2018?

Este año he escuchado mucho más rap que antes, me he dado cuenta que es mejor cuando uno sale tranquilo a rapear. En la God Level o Supremacía creo que rapeé mejor que el año pasado, pero son eventos distintos porque en God Level era en equipos. Ahora me siento más realizado, espero que sea bueno estar sin presión, presión conmigo mismo.

"Me siento favorito"

Me siento favorito, siento que soy un favorito. Hay gente que me tiene mucha confianza, yo trato de no transformarlo en presión sino en energía para rapear lo mejor que se pueda.

Jaze es hincha de Universitario de Deportes y lanza sus mejores rimas para alentar a los cremas.

Quiere igualar la marca de Jota

Sería muy bonito ganar dos veces, sé que es muy difícil, lo de Jota es increíble pero vamos a intentar, esto es una competencia que cualquiera pueda ganar.

Aczino, su objetivo si clasifica a la Internacional España 2019

Me gustaría enfrentarme contra Aczino, porque ya hemos competido un par de veces en primera. Hay gente con la que no he rapeado y me gustaría también.. Pero definitivamente me gustaría competir otra vez contra Aczino.

Ramset en la mira

Me gustaría ser primero y me gustaría enfrentar a Ramset, que es muy bueno. Es una máquina desde siempre, vino de España y ganó, es un capo, que le vaya bien pero no tan bien como a mí.

Perú sigue cuesta arriba

A todos los veo para arriba, el camino es increíble, me gusta mucho lo de Xplain que es mi compañero en Soporte Alterno, Aníbal... hay gente muy buena que está compitiendo, estoy feliz de que hayan caras nuevas y que la rompen.