Con un extenso mensaje en Twitter, la streamer Lorena Medina ‘Swamy’ denunció a su ex pareja, César Gabriel Araujo, conocido como ‘ElCesarOne’, por violencia psicológica. El conocido streamer peruano de FIFA fue separado del equipo de esports al cual pertenecía.

“Estoy cansada mentalmente de todo esto. Sinceramente el peor año de mi vida. Pasé muchas cosas y cambié en un abrir y cerrar de ojos... No puedo permanecer un día más sin llorar por recordar todo lo que pasé, soporté y perdoné de una sola persona. Cosas que pasé en 6 meses de mi relación amorosa con César Araujo”.

Parte 1. No puedes conocer a una persona con tan solo verlo por una pantalla. pic.twitter.com/la8pm4QFoR — S W A M Y 🌻 (@lorenamedna) December 11, 2021

“Todo comenzó con prohibiciones de salir en entrevistas, o hacer show en mi canal... Me confesó que me había sido infiel, pero que me amaba. Me hizo sentir como una loca enferma de celos”, contó Lorena en su cuenta de Twitter.

Parte 3 pruebas. pic.twitter.com/ovlAkoVkeE — S W A M Y 🌻 (@lorenamedna) December 11, 2021

Después de realizarse la denuncia, el equipo de esports al cual César pertenece, ‘Amaru Hunter’, decidieron separarlo: “En Amaru Hunters deploramos cualquier acto de violencia, ya sea física o psicológica. Manifestamos nuestro apoyo a la señorita Lorena Media y estamos prestos a ayudar en cualquier investigación”.

