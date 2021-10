Vehículos estacionados que formaban congestionamiento, el ingreso de parlantes, la llegada de los mozos, la presencia de los invitados acicalados, un movimiento nada inusual como si se tratara de un concierto. Esto es lo que se vivió en los exteriores de la la exclusiva residencia del futbolista Jefferson Farfán con motivo de una fiesta por su cumpleaños. Hasta el lugar llegó la Policía, pero extrañamente no intervino la reunión, cosa que sí ocurrió, por ejemplo, con Yahaira Plascencia que tuvo que ocultarse en la maletera de un auto hace unos meses.

Pese a que la Policía llegó al lugar, según se ve en las imágenes, no dio por terminada la fiesta. En redes sociales han criticado la actuación los agentes y el criterio diferente que se tomó en cuenta en esta oportunidad. Lo cierto es que los asistentes no guardaban el distanciamiento y tampoco cumplían con los protocolos de bioseguridad. No usaban mascarillas y estaban aglomerados, de acuerdo a las imágenes difundidas por el programa de espectáculo Amor y Fuego por la señal de Willax.

null null

Actualmente, las reuniones sociales continúan prohibidas a fin de evitar que se propague la pandemia del COVID-19.

Según el referido programa de televisión, hasta el lugar llegaron dos policías de la comisaría de La Molina, al parecer, alertados por los vecinos. Los custodios conversan con el agente de seguridad de la casa de Jefferson Farfán y no pasan ni tres minutos y pasan a retirarse. En ningún momento se ve que piden hacer la verificación.

Este medio consultó el tema en la comisaría de La Molina y una fuente de esta dependencia policial señaló que no recibieron ningún reporte de los patrulleros en torno a un llamado de vecinos ni tampoco que se realizó una verificación en la casa del deportista la noche del 26 de octubre ni la madrugada del 27 de octubre. Además, indicó que en esas casas, hay una distancia de 500 metros desde la puerta hasta el punto donde se realiza la reunión y no se alcanza a ver ni a escuchar nada y en el peor de los casos los hacen en sótanos.

También consultamos a otro oficial perteneciente a la División Policial Este 2, a la que pertenece la comisaría de La Molina, y nos precisó que no han tenido reporte sobre la verificación o constatación de alguna reunión social en la casa del futbolista Jefferson Farfán.

Pero en qué consiste el protocolo de intervención en reuniones sociales en domicilios o locales que están prohibidos. Un oficial del Escuadrón Verde, explicó que lo primero que se hace es llegar al lugar donde supuestamente se está realizando el evento y verificar. “Es decir, debe observar bien el lugar y detectar si hay algún ruido como música en el interior, de risas escandalosas, etc, que haga suponer que hay algo extraño. Si no se percibe ello se pide permiso al dueño de la casa para ingresar y constatar. En el caso de que se detecte que si hay reunión y el propietario se niega, la Policía puede ingresar sin permiso porque hay flagrancia”, dijo.

El caso Yahaira Plasencia

En el caso de la salsera Yahaira Plasencia, expareja de Jefferson Farfán, en abril pasado, los policías y serenos intervinieron su fiesta de cumpleaños número 27 que se realizaba en una vivienda ubicada en Cieneguilla. El fuerte volumen de la música obligó a los vecinos a denunciar el incidente en plena pandemia.

En esa oportunidad, efectivos de la Policía, el Ejército y del Serenazgo del distrito llegaron al lugar para terminar con la celebración tras las denuncias de los vecinos. En esa oportunidad, la cantante, para no verse envuelta en un escándalo se ocultó en la maletera de un auto. Todos los asistentes fueron multados.