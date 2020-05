Fernando Pacheco y el conocido delantero mundialista, Fred, compartirán el mismo club pues el brasileño regresa a un equipo popular de Brasil. “Será como siempre: emocionante, especial para mí y para mi corazón. Mi felicidad es muy grande, hay una buena sensación de volver a casa. Fluminense tiene algo diferente, nuestros hinchas son diferentes”, comentó Fred.

Así lo anunció Fluminense vía Twitter, pues con su la llegada de Fred se espera que el Flu sea protagonista del reinicio del Torneo Local

Atenção para o top de NOVE segundos! O nosso Fred está de volta e o presidente Mário Bittencourt tem um recado importante para você, Tricolor! #VaiTePegar #SejaSócio #FluTetr4 pic.twitter.com/rtMAKv8KTT — Fluminense F.C. (de 🏡) (@FluminenseFC) May 31, 2020

Fernando Pacheco y su salida de Sporting Cristal

"El comando técnico de Sporting Cristal no quería contar conmigo, por eso que muchos clubes me llamaron para que cuenten conmigo, pero eso ya venía luego de la semifinal con Alianza. Entonces, cuando se la oportunidad con Fluminense no la pensé dos veces”, contó a Desde las gradas vía Instagram.

