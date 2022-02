Una mujer de 28 años fue hallada sin vida en una habitación de un hostal situado en la calle Monitor Huáscar, en el Rímac. Los familiares sospechan de la pareja de la joven, pero el hombre señala que la víctima falleció debido a un ataque de una enfermedad del sistema nervioso.

Ella era una joven universitaria que estudiaba la carrera de Derecho. El noticiero América Noticias señaló que el cuerpo de la mujer, identificada como María de los Ángeles Baldeón Aliaga, fue encontrado en una habitación del cuarto piso del hospedaje “Las Victorias Suite”.

Familiares de María de los Ángeles, quienes llegaron hasta los exteriores del hostal, contaron que la joven se encontraba en el hostal acompañada por su pareja identificado como Ricardo Dueñas Donayre con el que mantenía una relación desde hace dos años.

Según la madre de la víctima, fue el mismo hombre quien la llamó para contarle del fallecimiento de María de los Ángeles Baldeón. Él señaló que la joven sufrió un ataque de epilepsia por lo que cayó de la cama, y se dio un golpe fuerte en la cabeza.

Los familiares de Baldeón Aliaga no creen esta versión pues afirmaron que la mujer no sufría de ataques de epilepsia. “Lo que yo quiero es que se aclare. Qué es lo que pasó con mi hija. Mi hija no sufría de epilepsia, ni del corazón [...] Respondo el celular y digo a mi hija ¿dónde estás? Entonces, él me responde y me dice: ‘No soy ella. Soy Ricardo, su amigo. Su hija ha convulsionado’”, señaló la madría de María de los Ángeles.

Ricardo Dueñas fue llevado a la comisaría de Amancaes para que brinde su testimonio de lo ocurrido.

La progenitora de María de los Ángeles también relató al matinal que en los últimos días veía a su hija triste. Comentó que constantemente su hijo y su pareja culminaban y luego retomaban la relación.

VIDEO RECOMENDADO

Falso taxista dopaba a pasajeros https://www.latina.pe/noticias