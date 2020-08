El cantante Farik Grippa, recordado por su participación en el reality de canto “Los 4 finalistas”, aseguró que se siente optimista pese a la pandemia y dijo que prefiere no lamentarse por el receso en el que se encuentra la industria musical.

Por el contrario, el intérprete nacional señaló que se encuentra componiendo temas, grabando e incluso se animó a invitar a los demás artistas a que sigan trabajando por la reactivación que su sector necesita.

“No te voy a negar que la situación para todos es difícil, demasiado, pero tenemos que salir adelante. Los peruanos somos fuertes siempre lo hemos sido desde años atrás con los paquetazos y tantos problemas que hemos sabido enfrentar”, contó al diario Ojo.

“Claro está, el Coronavirus es algo nuevo para nosotros, no estábamos preparados, nadie lo está, pero debemos seguir en esta brecha musical. Por lo pronto yo sigo componiendo y produciendo música, me estoy reinventando siempre con una visión empresarial que me permita generar ingresos”, añadió.

Asimismo, Farik Grippa se alió con Álvaro Rod para seguir apoyando la reactivación económica bajo el lema “Levántate Perú”, e inauguraron una nueva sede de Soho Color en Las Palmeras, Los Olivos, para seguir dando trabajo a estilistas nacionales que vienen atravesando un difícil momento.





Farik Grippa intérprete de “En peligro en extinción” y “Háblame de ti” y Rod del exitoso “Camina Conmigo” feat con Amy Gutiérrez lucieron un polo “Levántate Perú”, donde invocan a que otros jóvenes no tengan miedo de invertir en nuestro país.

VIDEO RECOMENDADO

“Los 4 finalistas”: Farik Grippa es el ganador de la tercera temporada

“Los 4 finalistas”: Farik Grippa es el ganador de la tercera temporada | VIDEO