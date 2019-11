De nunca acabar

La Copa Perú no cambia. Ya salierona la luz las fotos de cómo fugó Deportivo Llacuabamba de Cusco ante la agresión de los hinchas rivales . El equipo se subió a un camión de caballos.

Karlita se puso ‘diabla’

Karla Tarazona, quien fue ‘ampayada’ con Miguel Rebosio hace años, se puso rabiosa porque el programa ‘Válgame’ divulgó sus conversaciones de whatsapp con su nuevo galán. “También te extraño, mi reina”, eran los mensajes.

Ya quieren su bendición

Christian Domínguez jura que Isabel Acevedo ya es cosa del pasado, y dice que ya quiere tener su tercer hijo. Al ser consultado si sería con Pamela Franco, la ex del ‘Chemo’ Ruíz, el cantante no descartó esta posibilidad. ¿Qué?

Lo reciben con cosas

André Carrillo ya está en Asia para jugar el partido de vuelta de la final de la Champions League de Asia. Pero, lo que más sorprendió es que los hinchas lo recibieron con rosas en el aeropuerto. El peruano ya se ganó el ‘bobo’ de la afición de Al Hilal.

Sin cámaras por figureti

Mucho se especuló sobre si Melissa Klug aparecería en la película de Jefferson Farfán o no. Pues, al parecer, la ‘Blanca de Chucuito’ no tendría ni un ‘cachito’, ya que la ‘Foca’ no quiso darle más pantalla para que ande de programa en programa.

Así lo contó ‘Peluchín’, quien afirma que conversó con el pelotero y este le comentó que estaba cansado de que ande en TV. “Si yo pongo a Melissa. Uyyyyy... Será para que ella se pasee por todos los canales de televisión”, le habría dicho Farfán.

Pa’ dentro por vivos

Michelle Soifer y su pareja, Giuseppe Benigni, pasaron el fin de semana en la comisaría porque la policía los detuvo. La razón fue que el modelo venezolano estaba manejando la camioneta sin tener brevette. Ayayayy...