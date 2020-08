Fall Guys es un videojuego que se ha puesto de moda en las última semanas y muchos buscan probar el título en su PlayStation 4 y todos lo que tengan PS Plus tendrán la posibilidad de descargarlo de forma gratuita.

Sin embargo, la suscripción a PS Plus no es gratuita pero te da la posibilidad de probarlo por un tiempo de 14 días y después será necesario comprar el juego. De este modo podrás jugarlo en ese lapso y decidir si te gusta o no para pagar por el título.

Fall Guys se encuentra gratis en PS Plus hasta el 1 de septiembre y luego de esa fecha estará disponible por 19.99 dólares.

Los jugadores de Fall Guys pueden comprar lotes de kudos (monedas en el juego) desde 4.99 a 49.99 dólares. También está disponible el pack de coleccionista por 9.99 dólares, así como el pack de disfraces de comida rápida por 4.99 dólares.

Recordemos que el videojuego ha sido un ‘boom’ entre los streaming y se han unido hasta futbolistas como Sergio Agüero.

