Facebook viral: Ratero intentó robarle a campeona de muay thai y recibió la paliza de su vida | FOTO

Punto para el deporte. La inseguridad ciudadana no solo se vive en nuestro país o nuestra capital, sino también en otros países de Sudamérica, pues así sucedió en Argentina hace algunos días cuando un ladrón intentó robarle a una joven señorita, sin saber que era campeona de muay thai.

El caso ha sido compartido tantas veces en Facebook que ha logrado convertirse en viral en las redes sociales, pues la deportista, Yaselié La Githana, compartió lo que vivió el último 24 de octubre en Argentina cuando se trasladaba al colegio de su hermano y un ladrón intentó quitarle su mochila.

La noticia no solo se hizo viral en Facebook o Twitter sino que traspasó fronteras y ahora varios países sudamericanos informan al respecto. Sucede que mientras Yasilié andaba con su hermano y su madre, cuando de pronto el malhechor la empujó para arrebatarle su mochila, la noticia viral en Facebook fue creciendo con el pasar de las horas.

La campeona de muay thai no demoró mucho en atacar al ladrón, pues como cuenta en su publicación de Facebook, la 'Gitana' le hizo una llave y le tiró un puño directamente en la nariz. El ratero huyó de la escena y dejó el teléfono y la mochila en el suelo y se encontró con una mujer que lo esperaba en la esquina de la calle.

Los buenos comentarios en Facebook para la campeona de muay thai no han demorado en llegar, pues Yasilié aseguró que se encuentra bien luego del incómodo pase. "Si saben de dónde es esta lacra, le avisan que el celular me lo quedé yo. Con los golpes, no prende la pantalla, pero si quiere venir a buscarlo, lo esperamos en casa", escribió en su post de Facebook.

Viral: En Brasil una luchadora de jiu-jitsu redujo a ladrón en el 2015

Los rateros están a la orden del día y ahora que destacamos el acciones de Yasilié en Argentina, recordamos a una luchadora de jiu-jitsu que le hizo una llave a un ratero y estuvo a punto de ahorcarlo por robarle su celular.

