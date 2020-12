La PS5 ya salió a la venta en todo el mundo, pero muchos aún no han podido conseguirla por falta de stock o porque no pueden darse el lujo de realizar un gran gasto. Sin embargo, un hombre decidió comprarla haciéndola pasar por un purificador de aire y así su esposa no se entere.

El medio Taiwán News informó que un hombre tuvo que poner en venta de PS5 porque su esposa se dio cuenta que la había engañado porque no era el purificador que le había dicho que iba a comprar.

Un usuario taiwanés llamado Jin Wu escribió en Facebook que compró la PS5 a un revendedor a un buen precio. Según relató, el hombre llamó al número de contacto al ver la consola en venta y contestó una mujer, con la que acordó todos los detalles de la transacción.

Sin embargo, al momento de recoger la consola conoció al verdadero propietario, que no parecía muy contento de vender su PS5, por lo que Jin Wu le preguntó porqué lo estaba haciendo y le contestó: “resulta que las mujeres pueden diferenciar entre una PS5 y un filtro de aire”