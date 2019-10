▷ Video '1444' | Dross enfurece tras eliminación del viral en su canal y dispara contra YouTube y Google [VIDEO]

El famoso Youtuber venezolano, Dross ha generado una enorme polémica luego que su video viral en YouTube se eliminado por dicha plataforma. Además, Google también reaccionó de la misma manera borrando aquel material que hacia referencia al tan afamado video 1444. En otro video, Dross explica y arremete contra las dos plataformas mundialmente conocidas.

La dura crítica de Dross tras eliminación del 1444

"YouTube se vuelve un medio inviable para nosotros, se está convirtiendo en una basofia total. A mí y otros youtubers nos han borrado el video acerca de "1444". Mi video no muestra nada del video, todo el material sacado no tiene nada que ver con el video original de ese tema. Lo único que hice fue mostrar un audio que no contenía el disparo y una fotocaptura de la camisa cortada del tipo, sin sangre ni nada", comenta Dross acerca del contenido de su video explicando el viral '1444'.

Además, Dross agrega que "YouTube se ha convertido en una dictadura, ni siquiera te permite hablar de un tema que está ocurriendo en Internet", fue el contundente mensaje del famoso youtuber que cuenta con más de 17 millones de suscriptores tan solo en su cuenta de YouTube.

Finalmente, les mandó un contundente mensaje a los directivos de ambas plataformas: "YouTube está siendo dirigida por personas batante crápulas, con las que he tenido problemas hace mucho. Soy el usuario con más suscriptores en YouTube Argentina, lo que es Google Argentina me está decepcionando como creador de contenidos, terrible. YouTube es patético lo tuyo, qué arrogancia y qué bola de pelmazos que son ustedes, el día de mañana no vengan llorando a buscarlo a uno para sus cosas, se los digo desde ya", sentenció el youtuber.

¿Quién es 'Dross'?

DrossRotzank es el apelativo completo de Ángel David Revilla, youtuber venezolano que es conocido en la comunidad como 'Dross'. Él tiene una de las cuentas con mayor número de suscriptores en Latinoamérica, donde cuenta historias relacionadas a cosas inexplicables o extrañas.

El contenido de su canal de YouTube se centra en temáticas perturbadoras o terroríficas, así como en reportajes relacionados a fenómenos paranormales. Así como ocurrió en este caso, también sube contenidos virales.

También puedes leer

▶ ¿Otro 1444? | Aparecen nuevos videos en redes sociales con otros códigos: 1777 y 1555, ¿De qué se tratan? | FOTO

Video 1444: ¿Es real el viral que hemos visto en YouTube y Facebook? Aquí una posible explicación | FOTO

Facebook y YouTube VIRAL | El 1444: conoce la historia de este aterrador video que llegó a todas las redes | VIDEO