Usuario de Facebook quedó sorprendido por lo que encontró dentro de una botella de yogurt. El hombre comentó en el video que vio un pedazo de carne y podría tratarse de un ‘feto’ de rata.

“Fui a comer un día a un restaurante y al día siguiente me enfermé, supuestamente esto se genera por la comida sucia o contagio, no me había percatado que ese día empecé a tomar un Yogurt”, aseguró el usuario.

“Volví a tomar mi yogurt que es básicamente parte de mi desayuno, lo serví en un vaso y me pareció ver algo raro, al principio pensé que era una fresa mascada o algo así, lo saqué con una cuchara y me di cuenta que era un pedazo de carne. Y si ven bien la forma de esta carne, parece ser una Rata o Ratón”, agregó.

