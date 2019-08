Facebook | Shirley Arica revela que choteó a joven delantero de la selección peruana | VIDEO

Shirley Arica, quien se hiciera conocida por un breve romance con Reimond Manco, volvió a hacer noticia debido a una corta relación con un futbolista que fue convocado a la selección peruana por Ricardo Gareca.

Se trata del ex Sporting Cristal, Ray Sandoval. El delantero que juega en Monarcas Morelia apareció en muchas fotos al lado de Shirley Arica. Sin embargo, tras tres meses, la relación se terminó. La modelo reveló los detalles de la separación.

“No es algo grato de qué hablar. El chico nada que ver, creo que cuando no hay química, no hay química. Si lo veo lo saludo, no tengo ningún problema con él. Me dijo para estar y todo, pero la cosa no”, mencionó Shirley Arica.

