Facebook | Niño se convierte en viral en las redes sociales tras anotar el mejor 'gol' de su vida | VIDEO

Un niño se ha convertido en viral en las redes sociales luego de que su video anotando un golazo haya sido difundido en Facebook, Twitter e incluso Instagram. Y es que el niño agarró el balón para rematar directo al arco, sin embargo, la pelota salió del lugar y encajó perfectamente en un auto que pasaba por el lugar.

La pelota salió fuera de la cancha e ingresó exactamente por la ventana del auto que pasaba por el lugar. El niño que pateó el balón no podía creerlo y el otro niño que lo acompañaba no entendía lo que pasaba. Ambos pequeños no tuvieron más que hacer y se quedaron dentro de la cancha de fútbol.

El video de Facebook se convirtió en viral rápidamente y ha generado una serie de comentarios, sobre todo porque el dueño del auto no retrocedió en ningún momento a devolver la pelota y siguió su camino. En Facebook puedes encontrar el video que viene siendo un boom en las redes sociales.

