En Facebook y otras plataformas similares se ha vuelto viral un video registrado por un alumno de la carrera de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, México . El material muestra como una docente maltrata a toda la clase debido a un problema de conexión.

Dicho clip inicia con la intervención de uno de los estudiantes. “Entonces el internet (sic.) que está mal es el suyo maestra”, se le escucha mencionar.

Este manifiesto hace que la docente pierda los papeles y responda de una forma iracunda. “Y yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo. ¿Mi internet (sic.) está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño, apaga tu micrófono, no me interesa. Tienes falta,”, reprocha.

REACCIONES

Giovanni Rosso, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango, fue una de las primeras personas que reaccionó a la grabación.

“La falta de herramientas tecnológicas o la complejidad que estas tengan al adaptarnos a este nuevo método de estudio no debe ser motivo de agresiones de ningún tipo para estudiantes o maestros”, sostuvo.

Cientos de usuarios se han solidarizado con los alumnos, manifestando su malestar en Facebook y otras redes. “Creo que esa mujer no nació para ser profesora. No puede dejarse llevar por algo tan tonto y decir cosas tan hirientes”, comentó uno de esos internautas.

