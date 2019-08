Facebook: el conmovedor gesto de niño con futbolista expulsado ante Sporting Cristal en Ecuador | VIDEO

El fútbol es más que un deporte y puede unir hasta rivales. Y es que un hecho en un torneo juvenil realizado en el Ecuador se volvió viral en Facebook, Twitter y otras rede sociales.

Una conmovedora escena fue captada en un partido entre la Sub-18 de la Universidad Católica de Chile y Sporting Cristal de Perú.

El joven chileno fue expulsado del partido y al salir del campo de juego comenzó a llorar desconsoladamente por haber dejado a su equipo con diez jugadores.

El futbolista se sentó a un costado de la cancha y se acercó un pequeño de las menores de Independiente del Valle de Ecuador para consolarlo y apoyarlo en el mal momento que vivía.

Este gesto fue resaltado por la cuenta del equipo ecuatoriano. "Un chico de sub 14 de Independiente del Valle se sienta junto a él, lo abraza y consuela. No lo deja hasta que se tranquilice. Esto no es sólo fútbol", escribió.