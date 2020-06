El modelo Fabio Agostini sorprendió la semana pasada cuando publicó una fotografía sobre el cambio corporal que sufrió tras pasar varios meses sin ir al gimnasio y no seguir una dieta.

Esta vez, el ex integrante de “Esto es guerra” vuelve a sorprender al colgar dos imágenes para comparar el resultado que ha tenido luego de cometerse a una dieta y ejercicios. “En la foto de izquierda les puedo decir que estuve 80 días sin entrenar y comiendo galletas de dinosaurios todos los días”, comentó el ‘influencer’.

Ante la falta de movimiento su figura perdió masa muscular y engordó. “La foto de la derecha me la tomé hoy, después de estar una semana entera con dieta estricta y entrenamientos de lunes a domingos”, agregó.

Agostini señaló que su cambio físico no se ha dado porque se inyecta algún medicamento. “Que la magia no existe y pincharte no te cambia de la noche a la mañana y mucho menos en una semana. Lo que existe es dedicación, trabajo duro y constancia”, agregó.

El modelo español afirmó que su genética también lo ayuda a recuperar su tonificada figura, sobre todo porque desde muy joven entrena. Finalmente afirmó que la próxima semana volverá a subir nuevos resultados.

