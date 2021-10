Tuvieron que transcurrir 21 largos años para que la cubana Mavys Álvarez rompa su silencio y cuente sobre la relación que mantuvo con Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020. El relato de la expareja del astro argentino ha conmovido por su crudeza y valentía.

En una entrevista con el periodista Mario J. Pentón, del noticiero América Noticias de la cadena América TeVé de Miami, Mavys Álvarez reveló que fue Maradona quien la indujo al consumo de cocaína, cuando apenas tenían seis meses de relación. Ella y el fallecido jugador se conocieron en Cuba, país al que el argentino había acudido para reponerse de su adicción a las drogas.

“Es difícil hablar de esto. Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones él trató, me insistía. Esto fue después que llevábamos unos seis meses de relación. Él se sentía solo y probé la cocaína por complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida”, contó Mavys

“La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer… Nunca imaginé que, después, me metería en las drogas de las que me costó tanto trabajo salir”, agregó la cubana.

(Foto: cedida a El Mundo)

Sin tetas no hay paraíso

En la misma entrevista, Mavys Álvarez también narró cómo Diego Armando Maradona la obligó a operarse los senos, pues no le gustaba que los tuviera tan pequeños. Como ella se negó a operarse en Cuba, sin el consentimiento de su madre (era menor de edad) la llevaron a Argentina para cumplir el deseo del ‘Pelusa.

“Tenía miedo de que la operación saliera mal, tener algún tipo de infección. Entonces él decidió operarme en Argentina. Fue difícil la operación porque se me abrieron los puntos; me tuve que quedar casi tres meses debido a las locuras de Diego Maradona”, apuntó la cubana.