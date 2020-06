Una pesadilla es la que vive la excandidata al Miss Perú en el 2018, Lucero Sánchez quien ha denunciado a su expareja por la filtración de un video íntimo que ha venido circulando en diversas páginas pornográficas.

La expareja está identificada como Anderson Montoro quien vive en Chimbote y se pronunció al respecto diciendo que un tercero agarró su celular y fue quien difundió los videos a través de las redes sociales y páginas pornográficas.

"No mencioné nada por vergüenza, por miedo; luego esto explotó el 26 de mayo, incluso hasta ahora soy acosada, no sé cómo lograron conseguir mi número personal, en donde gente me comienza a escribir, a mandarme mensajes despectivos”, señaló Lucero Sánchez a la cámaras de América Noticias.

La guapa joven indicó que viene sufriendo de ataques de pánico y de ansiedad luego de las imágenes difundidas. Asimismo, la joven señaló que ha recibido amenazas a través de mensajes de texto.

