La cantante Adele celebró su cumpleaños compartiendo una fotografía en la que muestra su impactante cambió físico. La instantánea ha generado comentarios divididos, ya que por un lado sus fans la felicitan por su renovada figura, pero otros señalan que ha perdido su encanto.

La cantante siempre ha sido muy reservada sobre su vida privada y comparte poco de su vida personal en redes sociales, por lo que no extraña que no haya salido a defenderse antes las críticas que señalan que se habría operado para adelgazar.

Si bien Adele no ha respondido a las críticas, su exentrenador, Pete Geracimo, ha salido al frente para defender a la intérprete de “When we were Young” y “Skyfall” con una publicación en Instagram.

“Como ex entrenador personal de Adele en Londres, es desalentador leer comentarios negativos y acusaciones de fobia a la gordura que cuestionan la autenticidad de su increíble pérdida de peso. En mi experiencia personal de trabajar con ella a través de muchos altibajos, ella siempre marchó al ritmo de su propio tambor en sus propios términos. Ella nunca socava su talento dado por Dios de ninguna manera. ¡Dejó que su increíble voz hablara, o debería decir cantar! Nunca fingió ser algo que no era. Lo que viste fue lo que tienes. ¡Y a todos nos ENCANTÓ!”, escribió al inicio de su extenso mensaje.

“Espero que la gente aprecie el arduo trabajo que Adele ha hecho para mejorar a sí misma en beneficio de ella y su familia solamente. Ella no perdió el peso para hacer que los demás se sintieran mal consigo mismos. Esta transformación personal no tiene nada que ver conmigo o contigo. Se trata de Adele y de cómo quiere vivir su vida. Ella no ha cambiado de la Adele con la que crecimos y amamos. Solo hay un poco menos de ella para todos”, añadió el exentrenador de Adele.

Como se recuerda, el pasado 5 de mayo, Adele cumplió 32 años y lo celebró compartiendo en su cuenta oficial de Instagram una fotografía suya luciendo una figura bastante más delgada. Lucía un ceñido vestido negro y tacones.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el tráiler de la primera temporada de “Valeria”

Mira aquí el tráiler de la primera temporada de “Valeria”