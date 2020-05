La expolicía, Jossmery Toledo fue vinculada con Christopher Olivares a inicios de este 2020. Pues el jugador de Sporting Cristal fue captado junto a la guapa joven ingresando a un hotel de Miraflores, sin embargo, ninguno de los dos confirmó algún tipo de relación.

“Ella sale con toda la selección de Perú”: expareja de Jossmery Toledo

Asimismo, el que siempre apareció dando declaraciones fue su exenamorado, Franco Chieza quien ahora volvió a referirse a la exoficial de la PNP tras ser vinculada con Anderson Santamría en México en medio de la pandemia del COVID 19.

"Yo tengo igual tengo que seguir para adelante, porque al fin y al cabo si ella puede salir con toda la selección de Perú, ¿por qué yo no puedo salir con una chica? ¿me entiendes?”, declaró el exenamorado al programa Magaly TV La Firme.

Chieza aseguró que su nueva enamorada lo apoya en sus proyectos musicales a comparación de Jossmery Toleado: “Me decía que no iba a llegar a ningún lado, que estaba perdiendo el tiempo, que la música no da en Perú, que simplemente no estoy haciendo lo correcto”, contó.

Finalmente, Chieza contó que Toledo ‘saltó a la fama’ por juntarse con chicas mediáticas del espectáculo. “Yo trate de sacarla de ese mal camino”, finalizó.

