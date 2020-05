El reconocido cantante de música folclórica, Eusebio ‘Chato’ Grados, falleció este sábado víctima de un paro cardiaco, según confirmó su hijo, Victor Grados, a través de su cuenta personal de Facebook.

En comunicación con el diario El Comercio, la oficina de prensa del hospital Almenara reveló que el deceso del músico peruano se produce en medio de los tratamientos de diálisis a los que se sometía por sus problemas renales.

En su cuenta de Facebook, Victor Grados compartió una fotografía del intérprete del ‘Pio Pio’ junto a un sentido mensaje de despedida. En pocos minutos, el mensaje ya cuenta con decenas de mensajes enviando sus condolencias a la familia.

“Padre mío, no puede ser. Tú lo dijiste el ‘Pio Pio’ se habrá terminado cuando ya no estés. Ahora cantarás desde arriba, siempre te amaré padre. Tengo un gran dolor en mi alma. ¿Por qué Dios mío?”, escribió.

El “Rey del Pio Pio” se va dejando una honda tristeza y siempre será recordado por su dilatada carrera como intérprete y productor de grupos musicales como las “Chicas mañaneras”.

Como se recuerda, el último 22 de abril, Grados fue dado de alta del hospital Almenara, donde permanecía internado en la unidad de Nefrología. Aquella vez, el artista abandonó el nosocomio con mucho optimismo por volver a su hogar y pasar la cuarentena con su familia.

SU AMOR POR UNIVERSTARIO

En más de una oportunidad ‘Chato’ Grados declaró su amor y pasión por el club Universitario de Deportes. A través de una anécdota dejó en claro el fervor de su hincha por el cuadro crema.

“Cuando era niño y vivía en mi pueblo de Atacocha, en Cerro de Pasco, no había televisión ni diarios a color, entonces escuchaba los partidos de la U por radio y me hice hinche con los relatos radiales. También por la imágenes en blanco y negro de los pocos diarios que llegaban a mi pueblo.Un día me hice una bandera con tela blanca y dibuje una U encerrada en el circulo con pintura negra. Para mi era la bandera perfecta hasta que llegué a Lima y descubrí que los colores de Universitario no eran blanco y negro, sino crema y rojo”, relató.

