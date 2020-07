Ethel Pozo sorprendió a todos esta mañana en “América Hoy” debido a que no pudo contener las lágrimas en el programa que conduce junto a Renzo Schuller al recordar el gran gesto que tuvo Augusto Polo Campos con su madre, Gisela Valcárcel.

Este emotivo hecho ocurrió mientras ella y su compañero realizaban un videollamada en vivo con Flor Polo Díaz, hija del fallecido compositor, en la víspera de la celebración de Fiestas Patrias, para hablar del querido compositor y sus canciones, que son un himno para los peruanos.

“Florcita, tú sabes que yo no conocí tanto como mi mamá conoció a tu papá, pero me emociona porque tú sabes la anécdota de que cuando mi mamá no tenía nada, era muy pobre, y un día no tenía para comprar leche y tu papá la vio, mi mamá era muy joven, y le dijo: ‘¿Qué pasa hija?”, reveló con la voz entrecortada Ethel Pozo.

“Mi mamá le contó que tenía una bebé y que no tenía como alimentarla y tu papi fue y le compró un six pack de leche y le regaló (…) Así lo hizo tu papá con mi mamá que, en su momento, no tenía y seguramente lo habrá hecho con muchas personas. Además de un gran compositor fue una gran persona”, agregó entre lágrimas.

Ante la revelación, la hija de Susy Díaz respondió: “Sí el me la contó, es por eso que todos (los hijos de Augusto Polo Campos) hemos salido bondadosos, cariñosos y nos gusta ayudar a quien más lo necesita (...) Gracias por hablar tan lindo. Mi papá quería y adoraba a tu mamá”.

