La historia empieza así Mami, tú de 17 años, conmigo en brazos. Con un destino incierto pues estabas en La Victoria un distrito humilde, pero lleno de gente buena y con muchas ganas de salir adelante. Te hiciste madre muy pequeñita, imagino el miedo que tenías, la responsabilidad que sentías por darme una vida distinta. Tu corta edad y tus pocos recursos no impidieron que me dieras todo lo que tus alas pudieron volar. No olvido que no tenias ni para comprarme un tarro de leche o ropa. Ahi nació nuestra historia, cuando lo poco que tenias me lo dabas a mi 💕. Has sido y serás esa madre valiente que me sacó adelante y que logró revertir a punta de trabajo nuestra historia ❤️. Esa historia que te hace ser la mujer fuerte que eres ahora y esa historia que no queremos olvidar porque me hace admirarte ✨. Desde ese momento me amaste y me cuidaste , y hoy muchos años después puedo decirte que te amo y que valoro cada momento difícil por el que pasaste. Feliz de la madre , Mami ❤️. Hoy no será el mejor día para celebrar, porque extrañamos a nuestra adorada Marthita 🙏🏼pero no quiero dejar pasar el momento para decirte cuanto te amo y cuanto me haces sentir orgullosa de ti cada día. Feliz día a la mejor @giselavalcarcelperu 🌈✨