La ex de Jefferson Farfán realizó una transmisión en vivo junto al productor Sergio George para presentar su nuevo sencillo. Sin embargo, antes de comenzar con el enlace, donde se dedicó a criticar a Magaly Medina, la salsera y su hermana Silvana protagonizaron un bochornoso incidente, luego de que la ‘Yaha’ le pida buscar un filtro que la “aclare”. Según la salsera, quería verse “más rojita”.

Esta fue la conversación entre Yahaira y su hermana:

Yahaira: Silvana, no lo encuentro.

Silvana: ¿Pero ya se conectó?

Yahaira: No, no, no. Quiero ese filtro que se te ve más claro.

Silvana: Ah, este. Pero ¿por qué no está?

Yahaira: Ves, no sé qué pasa. ¿Estos no son?

Silvana: Ah, sí, eso es pues.

Yahaira: Este es el que me gusta. Me veo más rojita.

