Diego Chávarri estuvo como invitado especial en el programa Amor y Fuego, donde habló sobre la lesión que tuvo durante competencia en Esto es Guerra y sostuvo que le costó cerca de 35 mil soles, monto del cual no se hizo cargo la productora de dicho reality.

“Yo tuve dos hernias en la última etapa, solo el dispositivo que me pusieron en la columna valía 9 mil dólares. Y de ahí me operó un conocido mío, que prácticamente me cobró lo mínimo para que no me salga 60 mil soles (...) No sé en qué mes fue el accidente pero el contrato fue de un año. Yo tenía meses por cobrar y me dijeron que no se hacían responsables, se tiraban la pelota a full, no tenía a quién reclamar”, afirmó.

Diego asegura que la productora se comprometió a pagarle los tres meses restantes de su contrato pese a no estar en el programa, sin embargo, solo le depositaron un mes.

“Yo fui a conversar con el dueño de la productora y con mi abogado, y ahí es donde se comprometieron a pagarme los tres meses de contrato que me quedaban porque me lesioné. Me pagó el primer mes y los otros dos meses se desaparecieron, porque me invitaban a programas de su productora y yo tenía terapias, no iba a poner en riesgo mi salud, entonces se molestaron”, agregó.