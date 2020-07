Las películas que mezclan la comedia y el terror no son muy habituales, ya que es común creer que la combinación de ambos no es divertida. Es por ello que HBO Go mostró algunas opciones que tiene dentro de su plataforma y que se pueden disfrutar durante todo este mes.

Zombieland

Es la historia de un mundo de zombis donde un extravagante vaquero disfruta de asesinar muertos vivientes. Ahora tendrá que reunir la fuerza de tres jóvenes, hecho que pondrá a prueba su paciencia. Más allá de los zombis, la historia habla de la confianza en los demás.

Zombieland Double Tap

Es la segunda parte de “Zombieland” y se estrenó el 4 de julio en la plataforma. Esta vez el protagonista, Tallahassee viaja con su grupo de cazazombis hasta la Casa Blanca en Washington. Mientras intenta salvar el mundo, su grupo aprenderá a convivir en paz.

The dead don’t die

En un pequeño pueblo llamado “Centerville”, dos policías responden a una llamada sobre un pollo robado. Lo que inicia con un simple robo, al final se transforma en una invasión de zombis en el pueblo.

Slaughter House Rules

“Donald Wallace” se matricula en esta escuela pública y exclusiva donde trata de encajar. El director del plantel autoriza una construcción subterránea para recaudar dinero y durante un proceso se liberan criaturas agresivas, a las cuales un grupo de jóvenes trata de batallar.

Vampire Academy

La historia gira sobre “Rose”, la guardiana “Dhampir” de Lisa, una princesa vampira “Moroi”, quien debe seguir la línea al trono. El problema se genera cuando una serie de ataques ponen en peligro a Lisa, sobre todo por el ataque de otra legión de vampiros.

Happy Death Day 2U

‘Tree Gelbman’ despierta horrorizada al verse de nuevo atrapada en un día, el de su cumpleaños. El asesino enmascarado está de vuelta y Tree descubre que morir y volver a levantarse no es tan fácil como cree, sino que ahora conoce los peligros que se avecinan por el misterio espacio-temporal.

A haunted House 2

‘Malcolm’ pierde a su novia Kisha en un accidente automovilístico. Tiempo después decide volver a creer en el amor y se casa con Megan, una madre de dos hijos. Sin embargo, los problemas inician cuando descubren efectos paranormales en su nueva casa y que Kisha revive mudándose al vecindario.

Dark Shadows

‘Barnabas Collins’ es un vampiro encerrado por dos siglos debido a Angelique Bouchard, una bruja despechada. Ahora él debe adaptarse al mundo moderno y sortear los desafíos que le envía la bruja, pues sigue obsesionada con él.

VIDEO RECOMENDADO

Mujer de 74 años no puede realizar ningún trámite por no tener huellas dactilares

Mujer de 74 años no puede realizar ningún trámite por no tener huellas dactilares