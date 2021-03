El 14 de noviembre cuando Alberth Nañui ingresó al hospital Guillermo Almenara de Essalud su pronóstico era reservado. Él tenía una lesión por un cuerpo extraño que entró cerca a la cavidad ocular y destruyó parte de su frente y el techo de la órbita hasta llegar muy cerca de la masa encefálica.

“Yo solo sentí un impacto en mi cara, no pensé que era grave, luego sentí que la sangre me brotaba por al rostro y mi ropa, la gente me rodeo, me sentí mareado, me cargaron como pudieron y luego no recuerdo nada”, cuenta Alberth, joven ayacuchano de 23 años, quien por esas fechas se preparaba para postular a la universidad y salió a marchar el 14 de noviembre en el centro de Lima.

Los especialistas del Hospital Guillermo Almenara lucharon contra la muerte que rondaba. El joven ingreso al quirófano para una primera cirugía exploratoria que determine la magnitud de la lesión. Los neurocirujanos efectuaron una limpieza quirúrgica, retiraron el hematoma intracraneal y esquirlas óseas pues hubo destrucción del hueso frontal y hundimiento del rostro.

Luego de permanecer 12 días en cuidados intensivos, se dispuso la segunda cirugía con fines reconstructivos. El Dr. Roberto Ayvar, médico asistente del servicio cabeza y cuello participo en esta operación y precisa que : “se le coloco una malla de titanio de 7 x 8 centímetros, para devolver volumen y funcionalidad al área… la cicatriz ni se nota, la hicimos en el cuero cabelludo”.

La tercera cirugía a cargo de otorrinolaringología recuperó el tabique nasal y su función respiratoria.

Durante 4 meses y medio el joven recibió los cuidados, aliento y cariño del personal médico del Hospital Guillermo Almenara. Hoy agradece la esmerada atención que logro darle una nueva oportunidad de vida.

“Me trataron con mucho cariño, estoy muy agradecido, me alentaban a seguir adelante, no te preocupes que estas en buenas manos me decían, ahora les doy las gracias por todo a este personal que trabaja con tanta vocación”, comentó.

