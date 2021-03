Luego de la muerte de ‘Liendrita’ en horas de la madrugada, su esposa Jaqui Mattos se ha visto sumamente afectada y no tuvo mejor idea que escribir unas líneas sentidas en su cuenta de Facebook para su difunto esposo, además, la mujer del cómico le mandó un mensaje a la mujer que denunció al conocido personaje por caso de maternidad.

“Me aguanté cada insulto, cada amenaza, cada amenaza a mi hijo, a mi familia. Ahora puedo expresar lo que tanto guardé... si soporté traer al mundo a mi hijo, sus insultos me hicieron más fuerte. La gente que me atacó, que me enviaban a mi chat privado, son más de 500 mensajes, pero hoy ante los ojos de Dios puedo decirles ‘gracias’ porque lo único que pedí fue que yo supiera toda la verdad. Estoy agradecida enormemente contigo y yo procederé con todo porque el daño emocional y psicológicamente está y tú me vas a pagar una reparación civil por todo lo que has causado”, escribió la mujer.

Mattos cambió su foto de perfil en señal de duelo y colocó un listón negro por la muerte de ‘Liendrita’ que solo tenía 23 años de edad y un hijo de 4 años.