Lucerito mandó triste mensaje

Tras haber sido catalogada de todo por su ‘ampay’ con Pedro Gallese, Lucero Jara habría vuelto a las redes. “La vida tiene cosas muy malas, pero sin duda, las buenas superan al mal”, fue su primer mensaje.

‘Mazo’ anda veraniego

Aldo Corzo disfruta con sus amigos en lujosas casas con piscina. Pero sorprendió el nombre de su grutpo: los ‘Vergawards’. Hasta se hicieron un cartel con el apelativo. ¡Jaaa!

Con el rabo entre las patas

Al parecer, Pedro Gallese habría recuperado el amor de Claudia Díaz y se estarían dando una segunda oportunidad. Según el ‘Zorro Zupe’, ambos fueron vistos entrando a una tienda juntos para comprar ropa a plena luz del día. Tomen nota: llorar en vivo sí da resultados...

“Ni la conozco ni me interesa”

Blanca Rodríguez, esposa del ‘Loco’ Vargas, prefirió no decir nada sobre los nuevos rumores de Tilsa Lozano. “No la conozco, no sé si siempre va con la misma historia. No me interesa”, disparó.