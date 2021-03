Durante la transmisión de ESPN F90, Sebastian Vignolo invitó a los seguidores del programa a seguir viéndolos “con una picadita, un vermouth”. Inmediatamente, Oscar Ruggeri, panelista estrella del show argentino lo criticó por utilizar jergas en ingles, cuando se encuentran en Argentina. El ex marcador de la selección albiceleste protagonizó un ataque de furia en vivo por no respetar su idioma y sus costumbres.

“¿Por qué no hablan como corresponde? Ma’ qué brunch, ¡picada! Vos decís ‘está la picada’ o ‘vengan que está el brunch... En mi casa no. En mi casa qué van a decir... After office, dale que está el bruch... Digo ‘terrible picada hoy... No me digan que hay que hablar en inglés”, dijo el ex futbolista.

Finalmente, contó una anécdota cuando se encontraba en el aeropuerto, aunque no por el idioma. “Una vez me comí una banana y, para no tirar la cáscara al piso, la guardé en el bolso”, dijo. Al panelista se le acercó un perro entrenado y, al olfatear sus maletas, comenzó a ladrar. Como consecuencia, le abrieron todo el equipaje para hacerle una revisión.

“La gente miraba así... ‘Narco’, pensaban”. Por eso siempre tuve miedo de que me pongan algo en la valija”, cerró la curiosa historia.