El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, criticó la actitud de los jugadores de Boca Juniors tras el empate ante Sarmiento por 1 a 1 en La Bombonera por la fecha 3 de la Liga Argentina. El panelista se refirió a los festejos de gol de Carlos Izquierdoz ante Newell’s Old Boys y al de Lisandro López contra el “Verde”, y los interpretó como una señal de enojo. No obstante, los criticó por no fastidiarse en momentos decisivos.

“Si Lisandro López grita el gol con bronca contra Sarmiento, que está bien, es lógico, me parece que por ahí se debiera haber enojado contra Santos. Viven enojados. Y además, creo, es no saber que están en Boca”, dijo.

“En Boca, van a aparecer nombres todos los días, futbolistas que van a querer sacarle el lugar. Lo dijo el ‘Bichi’ Borghi”, agregó Vignolo. “Yo entiendo que el jugador, siempre hay alguno que vos crees que hay una injusticia. Todos. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Ahora, creo yo, más allá de esto: el 2 de Boca le mete un gol a Sarmiento en la Bombonera, va al arco, agarra la pelota y la lleva al medio, en lugar de buscar la cámara”, agregó el periodista deportivo, haciendo referencia a los centrales.

Finalmente, el ‘Pollo’ se refirió al caso de López e Izquierdoz con otros históricos defensores de Boca, como Rolando Schiavi, Luis Medero o Juan Simón. “Si Lisandro López está enojado (por ahí cree que salió de manera injusta), el técnico también tiene derecho a poner a Zambrano, que en estos dos partidos no jugó mal”, concluyó.





