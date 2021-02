La posibilidad de que Jefferson Farfán llegue a Deportivo Municipal fueron reales. Por parte del club hubo disposición, pero luego el delantero de la selección peruana indicó que no había nada. Ante ello, el periodista Erick Osores, confeso hincha de Deportivo Municipal, criticó la actitud de la ‘Foquita’ con ‘Muni’, club donde dio su primer paso en el fútbol peruano, antes de que llegue a Alianza Lima.

“Como hincha, no me gustaría que Farfán juegue en Municipal porque para empezar es una persona desagradecida. No te digo que su paso por el club en su infancia tenga que ver con que más adelante salve el club, no”, dijo en entrevista a Exitosa Deportes.

“El 2010 Municipal estuvo por desaparecer y no mandó 10 pelotas. Creo que una persona que llegó tan lejos y que logró tanto en imagen y en dinero y en ese contexto viendo que el equipo donde te formaste está a punto de desaparecer, mándate 10 pelotas al club”.

Jefferson Farfán: Con la camiseta de Municipal (derecha)

A pesar de todo, Osores dejó en claro que no tiene nada contra Farfán: “Tengo memoria y una persona como Jefferson Farfán no quiero en Municipal. Y no solo Farfán, en la lista tengo a varios. Siento que en el único momento donde necesitó de Farfán fue ese. No tengo nada contra Farfán, pero, ¿que Municipal le vaya a rogar? Fuera de acá, hermano, listo, chau”, finalizó.