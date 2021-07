El arquero de la Academia Cantolao, arremetió contra los votantes de Pedro Castillo Terrones, luego de que el Presidente de la República presente a su gabinete.

“Despiertas y te das con la sorpresa que hoy ya nadie voto por Castillo, osea ya se les acabo los megas, ya están calladitos, hicieron la de la vieja confiable mirar para otro lado no los veo sacando pecho por el nuevo gabinete!”, escribió el futbolista en su cuenta de Twitter.

Luego de expresar su opinión por las redes sociales, Delgado le respondió a usuario que le pidió que se dedique a lo suyo. “Oe pan con huevo yo puedo opinar y decir lo que se me venga en gana si no simplemente no opines bloquea nomas, y no puedo decirte que te preocupes en lo tuyo porque no se ni qué haces y menos me interesa. Saludos!”.

