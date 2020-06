La modelo mexicana Tania Ruiz y el político Enrique Peña Nieto habrían terminado su relación sentimental que iniciaron hace más de un año, según aseguró una fuente a la revista especializada TV Notas.

De acuerdo con la persona consultada por el medio mexicano, Tania Ruiz ya no soportaba el poco interés que recibía de Peña Nieto para formalizar su relación, así como los continuos pedidos de alejarse del mundo del espectáculo.

El informante también contó que la relación terminó hace dos meses y que ninguno lo hizo público por cuidar su imagen.

“Lo que pasa es que Enrique quería mantener su relación en secreto y le molestó cuando publicaron las primeras imágenes con Tania, pues aún no se confirmaba su separación con Angélica Rivera; hasta llegó a creer que había sido la propia Tania quien filtró las fotos, y a partir de ahí le puso unas condiciones para que no la reconocieran públicamente y no la captaran los paparazzis cuando salieran juntos a algún sitio público”, dijo la fuente a TV Notas.

Por otra parte, la modelo "ama exhibirse, que la idolatren y la admiren, viajar, tener buena ropa, buenas joyas, cenas de lujo, y aunque en los primeros meses de noviazgo eso tuvo, la relación empezó a tener problemas desde hace algunos meses por temas políticos y personales de Peña, quien buscó manejarse en el más bajo perfil, estar lo más guardado posible”.

“Terminaron bien, pues entre ellos no hay ningún pleito, solo diferentes planes de vida y prefirieron quedar como amigos; su caso fue muy diferente al de Angélica Rivera, quien realmente sufrió una humillación, porque fue muy obvio que Peña Nieto y Tania ya salían cuando él aún no se separaba oficialmente, por eso a la fecha ella sigue muy molesta con él y aún no llegan a un acuerdo en su divorcio”, concluyó la persona allegada a la pareja.

Hasta el momento, Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto no se han pronunciado sobre el tema.

VIDEO RECOMENDADO

Fernando Carrillo le propone hacer una telenovela a Millet Figueroa

Millet Figueroa: Fernando Carrillo le propone hacer una telenovela con él -DIARIO OJO